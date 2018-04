Borsa, Jerusalmi: entro 2019 sicuramente 1.000 aziende in Elite

Milano, 11 apr. - Elite ha dato oggi il benvenuto a 50 nuove società italiane ammesse al programma dedicato alle imprese ad alto potenziale di crescita. La community internazionale del programma, lanciato nel 2012 da Borsa Italiana in collaborazione con Confindustria, ha raggiunto così quota 828 aziende (di cui oltre 520 italiane) e si avvicina al'obiettivo dichiarato di 1.000 aziende, confermato oggi dall'Ad di Borsa Italiana Raffaele Jerusalmi in occasione della presentazione delle 50 nuove aziende. "Il nostro target sono 1.000 aziende. Non so se ci arriveremo nel 2018, anche se l'ambizione c'è, però vogliamo arrivarci sicuramente nel 2019", ha affermato Jerusalmi.

Intanto, ha spiegato, la prospettive di Elite è di "continuare ad aggiungere servizi per le imprese che fanno parte del network. Abbiamo continuato a internazionalizzare il progetto, credo con beneficio anche per tutte le aziende italiane che ne fanno parte, perchè l'interazione tra le società che fanno parte del circuito è particolarmente produttiva anche in termini di relazioni sociali".