Usa, Speaker Camera Ryan conferma: non mi ricandido

New York, 11 apr. - Lo speaker della Camera statunitense, il repubblicano Paul Ryan, ha annunciato che non si ricandiderà a novembre. Il deputato ha dichiarato in conferenza stampa che "questo sarà il mio ultimo anno come membro della Camera", giustificando la sua scelta con la volontà di trascorrere più tempo con la famiglia.

Una decisione che, ha detto, "non è legata alle prospettive del partito repubblicano per le elezioni" di novembre. Secondo lui, la sua scelta non danneggerà i repubblicani nelle loro corse individuali alla Camera, dove il partito ora è in maggioranza. Ryan ha poi citato i due principali successi raggiunti: il passaggio della riforma fiscale e l'aumento delle spese militari.

Poche ore prima, il sito Axios aveva anticipato la volontà di Ryan di annunciare presto la sua decisione di non ricandidarsi. Una possibilità di cui spesso si era parlato negli Stati Uniti, visto anche il suo rapporto non semplice con il presidente Donald Trump. Ryan, 48 anni, rappresenta alla Camera il primo distretto del Wisconsin dal 1999.