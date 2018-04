Libia, generale Haftar sarebbe affetto da un cancro

Roma, 11 apr. - Khalifa Haftar è stato colpito da un cancro da mesi e si è recato per le cure regolarmente in Giordania. E' quanto afferma una fonte dell'entourage del generale libico citata dal sito di Rfi Afrique. Si tratta di una delle ultime voci che circolano sulle condizioni di salute di Haftar. L'ultima in termini di tempo è il ricovero in un ospedale di Parigi per una emorragia cerebrale. Nonostante le smentite dei suoi uomini, Rfi sottolinea che il generale non si è più visto, neanche in un video, da diversi giorni.

Oggi sia il quotidiano francese L'Express che il sito libico Libya Express riportano che il generale è ricoverato - dal 5 aprile per la fonte francese - all'ospedale Val de Grace di Parigi per una emorragia cerebrale.

Secondo diversi media libici che da lunedì hanno cominciato a diffondere notizie sulle condizioni di salute di Haftar, il generale avrebbe avuto un ictus e sarebbe stato subito trasferito in Giordania, prima di volare in Francia.