Toninelli: preoccupa escalation Siria, Gentiloni riferisca subito

Roma, 11 apr. - "In queste ore c'è un'escalation di tensione che ci preoccupa, prima l'attacco chimico di Douma e poi lo scambio di accuse tra le parti in causa e l'immediato botta e risposta a colpi di tweet da parte di Trump e della Russia. Toni che suscitano enormi preoccupazioni, l'ipotesi di un intervento nel paese appare purtroppo sempre più concreta. Alla luce di ciò riteniao che il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, debba quanto prima informare tutte le forze politiche sugli sviluppi in corso, soprattutto in virtù dell'esito del voto del 4 marzo e della nuova composizione parlamentare in essere". Lo ha detto Danilo Toninelli, capogruppo M5S al Senato, parlando in aula a palazzo Madama.

"In Siria c'è una guerra che si protrae dal 2011 - ha ricordato - in sette anni sono morte migliaia di persone, 7 milioni di sfollati e 5 milioni all'estero. La Siria era un paese bellissimo, oggi rischia di scomparire, è diventata una polveriera. E' evidente che quella in corso è una guerra per procura giocata da una parte da Mosca e Teheran a sostegno di Assad e dall'altro da Usa e Arabia Saudtia che cercano di roversciare il regime, la principale vittima è il popolo siriano".