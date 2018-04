Romani (Fi): governo si dissoci da assurda rappresaglia in Siria

Roma, 11 apr. - "Il centrodestra alzi la voce sull'assurda minaccia di rappresaglia rispetto al presunto utilizzo di armi chimiche in Siria e chieda al governo di dissociarsi da tali inopportune eventuali azioni". Lo dichiara il senatore di Forza Italia Paolo Romani.

"Non è possibile - spiega Romani - immaginare che Assad nel momento in cui i ribelli jihadisti di Duma si stanno per arrendere abbia utilizzato armi chimiche che avrebbero scatenato la reazione internazionale. Oltre a essere inutile sarebbe un'idea stupida. Auspico, pertanto, che il governo si dissoci".