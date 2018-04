Fiaip Torino: +4,9% in compravendite immobili

Torino, 11 apr. - Nel 2017 a Torino si sono registrate 12.940 compravendite, con un aumento del 4,9% rispetto l'anno precedente. Lievi calo dei prezzi, che per quanto riguarda le abitazioni sono scesi nel 2016 con una media dell'1,9%; in crescita il valore degli uffici con un più 3%. Lo rileva l'Osservatorio Immobiliare 2017, condotto dagli agenti immobiliari aderenti a Fiaip Torino. "E' un momento propizio per comprare. I prezzi, pur mantenendo un trend leggermente negativo - ha detto Aurelio Amerio, presidente provinciale di Fiaip - si stanno stabilizzando e la situazione del mercato dei mutui è sicuramente favorevole, con tassi molto bassi". Le zone dove si riscontrano le maggiori perdite di valore tra il 6 e il 7,5%, sono quelle periferiche come Falchera, Barriera di Milano, Lucento e Vallette, cui si aggiungono Aurora e Lingotto. I quartieri nei quali i prezzi continuano a calare sono Mirafiori sud del 4%, Madonna di Campagna del 3,6% ma anche la centrale Crocetta che perde il 3,5% perché l'offerta immobiliare non risulta in linea con le nuove esigenze del mercato. In sensibile aumento i quartieri dove i prezzi si sono stabilizzati: per esempio Gran Madre, Cenisia e Pozzo Strada (meno 1%) e Piazza Vittorio Veneto, Madonna del Pilone, Sassi e San Donato (più 1%). Tra le zone dove i prezzi invece sono cresciuti maggiormente troviamo l'area di Piazza San Carlo (3,4%) e Cit Turin (3,3%), unica zona di Torino a registrare sempre il segno più negli ultimi anni.