Siria, leader sciita iracheno a Trump: "Non satremo a guardare"

Roma, 11 apr. - "Non staremo certo a guardare se i nostri luoghi sacri in Siria verranno messi in pericolo". Così l'influente leader sciita iracheno, Muqatda al Sadr replica "alle minacce del presidente americano di lanciare un'attacco missilistico" contro la Siria dopo l'attacco chimico sulla Ghouta Orientale, enclave ribelle alle porte di Damasco. Lo riportano media iracheni.

Interpellato da un suo sostenitori sulla dichiarazione di Trump del prossimo arrivo sulla Siria di missili, al Sadr ha risposto: "Noi diciamo al governo iracheno di essere pronto a difendere la frontiera occidentale per allontanare i malvagi americani, anzi, l'occupazione americana della Siria e non staremo certo con le mani consorte mentre i nostri luoghi sacri in Siria vengono messi in pericolo", come ha riportato la tv satellitare al Sumaria.