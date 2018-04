Serbia, Seselj: sono "orgoglioso" dei crimini contestati da Tpi

Belgrado, 11 apr. - L'ultranazionalista serbo Vojislav Seselj si è detto "orgoglioso" dei reati per i quali è stato condannato in appello dai giudici del Tribunale Penale Internazionale per i crimini nell'ex Jugoslavia, nonché "pronto a ripeterli in futuro".

Il Tribunale lo ha infatti condannato a dieci anni di carcere per crimini contro l'umanità: la pena è tuttavia già stata coperta dal periodo di dodici anni passato in detenzione. Seselj - fondatore del partito di estrema destra serbo Srs - era stato assolto nel 2016 dai capi di imputazione di crimini di guerra e crimini contro l'umanità.