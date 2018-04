Roma, 11 apr. - "Bisogna fermare il massacro in atto in Siria. Le stragi di civili, l'uso di bombe chimiche, la spietatezza delle forze in campo allarmano tutto il mondo. Chiediamo al governo italiano di venire al più presto nell'aula del Senato a riferire sullo stato della situazione in Siria". Lo ha chiesto in Aula al Senato il capogruppo del Pd Andrea Marcucci.