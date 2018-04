Tim, Jerusalmi: aziende devono tener conto attivismo fondi

Milano, 11 apr. - Casi di attivismo dei fondi sulla governance delle società quotate, come quello di Elliot su Tim, sono fenomeni dei quali le aziende devono tenere conto. Lo ha rilevato l'Ad di Borsa Italiana, raffaele Jerusalmi, a margine della presentazione delle 50 nuove imprese ammesse al programma Elite in Italia. "I fondi attivisti fanno parte dei fondi che operano sul mercato finanziario da sempre e, in particolare negli ultimi anni sono diventati ancora più attivi. E' un fenomeno che va gestito, che va considerato e di cui le aziende devono tenere conto", ha dichiarato.

Jerusalmi non ha invece voluto entrare specificamente nel merito della battaglia Vivendi-Elliot sulla governance di Tim, perchè, ha spiegato: "Non faccio mai commenti su vicende societarie, io assisto solamente".