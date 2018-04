Roma, 11 apr. - "Di Battista: 'Berlusconi male assoluto'. Ma non ha problemi a incassare i soldi di Berlusconi per suoi libri e farne incassare a casa editrice di Berlusconi. E non ha avuto nulla da dire quando M5s ha votato candidata di Berlusconi a presidente Senato. Indignato a giorni alterni". Lo scrive su twitter il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.