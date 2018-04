Martina: Salvini vuole cambiare alleanze internazionali? Lo dica

Roma, 11 apr. - "L`Italia ha sempre denunciato le atrocità del regime siriano confermate purtroppo anche dall`utilizzo di armi chimiche. La situazione siriana è sempre più drammatica. I nostri governi non sono mai intervenuti direttamente in Siria ma hanno sempre lavorato nel quadro di solidarietà con gli alleati atlantici e sostenendo con forza l`impegno per i negoziati guidati dall`inviato Onu De Mistura. Salvini vuole cambiare le alleanze internazionali del nostro Paese? Se è così, lo dica chiaramente". Lo afferma il segretario reggente del Pd Maurizio Martina.