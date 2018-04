Borsa, Jerusalmi: confermo obiettivo 50 ammissioni nel 2018

Milano, 11 apr. - L'Ad di Borsa Italiana, Raffaele Jerusalmi, conferma l'obiettivo di raggiungere il record di ammissioni a quotazione in piazza Affari nel 2018, nonostante le recenti turbolenze dei mercati. "Sì, penso di sì. Rimango convinto che il 2018 potrebbe essere l'anno del record per le ammissioni in Borsa e quindi confermo l'obiettivo di 50, di cui però le Ipo in senso tecnico saranno magari una quarantina", ha affermato. Un obiettivo ha aggiunto, che "non è cambiato" con la volatilità.

Quanto a quest'ultima, secondo Jerusalmi il fatto che in Italia stenti ad arrivare un nuovo governo è un fattore che non incide significativamente sull'economia. "Penso che la politica - e questo è un caso mondiale, non solo italiano - conti ormai sempre meno sulle dinamiche economiche. C'è un desiderio di cambiamento continuo e questo porta a un'instabilità politica di fatto continua e così poi la gente si abitua all'instabilità. L'economia viaggia su binari ormai praticamente separati", ha sostenuto a amrgine della presentazione delle 50 nuove aziende del programma Elite in Italia.