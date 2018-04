Engie e Arval varano progetto dedicato alla mobilità elettrica

Roma, 11 apr. - Engie, player della transizione energetica e Arval Italia, società del Gruppo Bnp Paribas leader nel noleggio e gestione di flotte aziendali, hanno siglato un accordo per l`avvio di un servizio di mobilità elettrica in modalità "Charging as a Service". La partnership, si legge in una nota, dà vita ad un progetto pilota in cui, mettendo a fattor comune il proprio know-how, ENGIE e Arval potranno offrire al mercato business una soluzione di mobilità "Charging as a Service". Il servizio rappresenta una soluzione sostenibile, innovativa e completamente all-inclusive che, senza alcun investimento iniziale e con un unico canone mensile, prevede il noleggio a lungo termine del veicolo, la progettazione, l`installazione e la manutenzione dei punti di ricarica e il loro rifornimento con energia 100% certificata green.

A completamento dell`offerta, sarà disponibile un sistema di reportistica mensile in grado di fornire informazioni dettagliate sull`utilizzo dei mezzi e sui risparmi ottenuti in termini economici e di CO2 immessa nell`atmosfera.

"Da sempre, la nostra sfida è quella di operare per lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile e la partnership con Engie si inserisce perfettamente in questa strategia" ha dichiarato Grégoire Chové, Direttore Generale di Arval Italia. "Il mercato registra una sensibilità sempre maggiore verso questi temi e il nostro compito è quello di poter fornire delle risposte concrete ed efficaci, in questo caso arrivando alla proposizione di un servizio che permetterà, con un unico canone, la gestione di tutti gli aspetti legati alla mobilità elettrica. In questa fase iniziale, il progetto si rivolgerà prioritariamente ai nostri partner della rete di riparazione sul territorio che possono offrire il servizio di veicolo sostitutivo ai driver con veicoli della flotta Arval".

"L`avvio del progetto reso possibile grazie all`accordo raggiunto con un player riconosciuto come Arval, è un ulteriore passo verso il rispetto dell`ambiente, dove la mobilità elettrica rappresenta un tassello strategico importante" ha commentato Olivier Jacquier, CEO di ENGIE Italia. "Con Charging as a Service garantiamo, un`offerta unica, omnicomprensiva di prodotto e servizio, personalizzata e chiavi in mano, capace di generare risparmi economici significativi e di ridurre in maniera consistente le emissioni di CO2 in atmosfera".