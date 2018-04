Biancofiore (Fi): Berlusconi jolly di Di Maio, a Chigi solo con lui

Roma, 11 apr. - "Di Maglio sbaglia bersaglio e invece di attaccare Berlusconi e di fare liste di proscrizione che hanno sapore di un triste passato, dovrebbe ammiccargli. E' infatti proprio l'ex premier l'unico suo jolly per poter sognare Palazzo Chigi come promesso ai suoi elettori". Lo sostiene Michaela Biancofiore, parlamentare Fi e coordinatore del partito in Trentino Alto Adige.

"Con il Pd infatti - prosegue - non ha i numeri al Senato e poi vorrei sapere come potrebbe spiegare al suo elettorato di fare un governo con quelli contro i quali insieme al centrodestra ha vinto il referendum del 4 dicembre 2016. Solo con la Lega, qualora la Lega volesse lasciare Fi e non lo credo, avrebbe i numeri ma si aprirebbe il contenzioso su quale dei due giovani leader dovrebbe fare il Presidente del Consiglio. Viceversa, volendo Salvini per primo - per sua bocca, un accordo solo con il Movimento 5 stelle - se la coalizione diventa quella scelta dagli elettori nelle urne, ovvero 5 stelle più Lega, Berlusconi, Forza Italia e tutto il centro destra unito, è evidente che il premier lo dovrebbe fare chi ha preso più voti. Ergo proprio Luigi Di Maio col benestare di Berlusconi in primis, più scettico rispetto all'abbraccio tout court di Salvini".

"Capisco il problema di elettorato al quale per anni si è data una rappresentazione di Berlusconi distante mille anni dalla realtà, ma se è vero che a quell'elettorato interessa il cambiamento e i 5 stelle a Palazzo Chigi, piaccia o non piaccia a Di Maio, passa proprio da Berlusconi. Sono certa che lo ha capito anche Casaleggio".