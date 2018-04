Misto: Soverini in Comm. Speciale e Fusacchia delegato al Def

Roma, 11 apr. - "Il gruppo Misto ha designato Serse Soverini nella Commissione Speciale. A Soverini è stato assegnato un compito di coordinamento generale per assicurare che tutte le componenti e i parlamentari del gruppo possano contribuire ai lavori della Commissione. Per questo motivo potrà essere sostituito da altri deputati per seguire singoli provvedimenti, anche al fine di valorizzare le competenze presenti nel Gruppo. In particolare, il gruppo Misto ha deciso che sarà Alessandro Fusacchia a seguire l'iter relativo al Documento di Economia e Finanza". Lo rende noto l'ufficio stampa del gruppo Misto alla Camera.