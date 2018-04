Enel installa suo primo sistema di accumulo energetico in Canada

Roma, 11 apr. - Enel allarga la propria esperienza nei sistemi di accumulo in Canada grazie alla firma di un accordo con Algoma Orchards, società dell'Ontario specializzata nella produzione, trasformazione e commercializzazione di mele, per l'installazione e gestione di un sistema behind-the-meter a batterie a ioni di litio da 1 MWh. Lo comunica la stessa Enel.

Il software di Enel DEN.OS1, si legge, ottimizzerà l'uso delle batterie nelle ore di picco consentendo ad Algoma Orchards di rafforzare la sua partecipazione al programma di gestione della domanda dell'Ontario.

L'impianto dovrebbe entrare in servizio entro il primo semestre del 2018 e assicurare a Algoma Orchards significativi risparmi, distribuiti su un periodo contrattuale di 11 anni.

"Questo accordo dimostra l'importanza dello sviluppo di sistemi energetici flessibili, come quelli di accumulo, per consentire risparmi ai clienti business e migliorare la sostenibilità e affidabilità della rete elettrica per tutti i consumatori", ha commentato Francesco Venturini, responsabile di Enel X. "Il continuo calo dei costi delle batterie ci permetterà di sviluppare molti altri impianti come quello di Algoma Orchards, che valorizza l'eccellenza del nostro software DEN.OS1 e consente risparmi ai clienti attraverso offerte commerciali personalizzate".

"Algoma Orchards ha una lunga tradizione nella realizzazione di progetti di sostenibilità ambientale come il riciclaggio delle acque dell'impianto di produzione, l'accumulo di acqua piovana e la gestione di un impianto solare di grandi dimensioni nel nostro stabilimento di Newcastle", ha spiegato Kirk Kemp, presidente di Algoma Orchards. "Questo sistema di accumulo energetico aiuterà a ridurre la nostra impronta energetica, con grande orgoglio di tutti i nostri collaboratori", ha concluso.