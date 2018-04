Siria, evacuati principali siti militari per timore attacco Usa

Roma, 11 apr. - Nell'ambito dei preparativi prima di possibili attacchi missilistici da parte degli Stati Uniti, il regime siriano "ha evacuato tutti gli aeroporti e le principali basi militari nelle zone sotto il suo controllo". E' quanto ha riferito l'Osservatorio siriano per i diritti umani, una ong che conta su una estesa rete di attivisti in tutto il Paese.

Secondo l'Osservatorio, che cita "molteplici fonti concordanti", nella notte tra lunedì e martedì i vertici militari di Damasco "hanno messo tutte le forze governative in stato di massima allerta per 72 ore", nel timore di attacchi missilistici da parte di Usa, Gran Bretagna e Francia in rappresaglia per un presunto attacco chimico del regime siriano su Duma, principale città dell'enclave ribelle alle porte di Damasco, la Ghouta Orientale caduta nelle mani del regime in questi giorni.