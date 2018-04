Siria, in corso consultazioni tra Paesi Nato

Roma, 11 apr. - I Paesi membri della Nato stanno tenendo delle consultazioni diplomatiche sulla situazione in Siria, dopo le minacce dell'Amministrazione Trump di attaccare il regime di Damasco: è quanto riporta l'agenzia russa Tass, citando fonti diplomatiche dell'Alleanza.

La fonte non ha fornito ulteriori dettagli; dalla Nato non è arrivato alcun commento ufficiale, né sulle consultazioni in corso né sul tweet del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il quale parla di missili "belli, nuovi e intelligenti" in attesa di essere lanciati sulla Siria.