Ministro Myanmar visita campi Rohingya in Bangladesh

Roma, 11 apr. - Un ministro del governo di Myanmar si è recato in un campo profughi che ospita oltre un milione di Rohingya nel Bangladesh; si tratta della prima visita di un alto dignitario birmano dalla fuga di massa della minoranza musulmana dall'ex Birmania l'anno scorso. Il ministro per gli Affari sociali Win Myat Aye è stato a colloquio con una trentina di responsabili comunitari rohingya a Kutupalong, il più grande campo di rifugiati del mondo, situato nella punta meridionale del Paese in prossimità della frontiera birmana.

Circa 700.000 Rohingya sono fuggiti da Myanmar dallo scorso agosto per sottrarsi alle violenze considerate dall'Onu alla stregua di una pulizia etnica compiuta dall'esercito. I leader rohingya hanno trasmesso al ministro un comunicato in cui affermano che l'ex Birmania "non è sicura" per il rimpatrio. Il riferimento è all'accordo firmato da Dacca e Naypyidawa a novembre ma che al momento sembra essere rimasto lettera morta.