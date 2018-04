Usa, Abc: ex capo Fbi Comey ha paragonato Trump a un boss mafioso

New York, 11 apr. - Il presidente Donald Trump come un boss mafioso. Questo il paragone fatto dall'ex direttore dell'Fbi, James Comey, in un'intervista esclusiva alla Abc, che andrà in onda domenica, e di cui la tv ha rilasciato un promo in cui è il giornalista George Stephanopolous, durante la conversazione con Comey, a citare le parole pronunciate dall'ex numero 1 dell'Fbi, licenziato da Trump.

Una fonte di Axios presente alla registrazione ha detto che l'intervista "scioccherà il presidente e il suo staff", perché ha fatto delle dichiarazioni inedite, sbalordendo le persone presenti.