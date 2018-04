Algeria, cordoglio del ministro Alfano per l'incidente aereo

Roma, 11 apr. - Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Angelino Alfano, ha espresso "il profondo cordoglio del Governo italiano e mio personale per le vittime dell`incidente aereo avvenuto oggi alla Base Aerea di Boufarik in Algeria". Lo rende noto in un comunicato la Farnesina. "Siamo vicini alle famiglie colpite da questo immenso dolore, a tutto il popolo e alle Autorità algerine", ha aggiunto il ministro, sempre citato nel comunicato.

Il bilancio delle vittime fornito dal ministero della Difesa algerino è di 257 morti. Il velivolo militare si è schiantato subito dopo il decollo, all'interno della base militare di Boufarik, città della provincia di Blida, non lontano dalla capitale Algeri. L'aereo era diretto a Bechar, nel Sud dell'Algeria.