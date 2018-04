Borghezio (Lega): Ue doni ad Africa eccedenze latte in polvere

Milano, 11 apr. - L'europarlamentare Mario Borghezio propone che l'Unione Europa agisca per far cedere ai Paesi africani bisognosi il latte in polvere in eccedenza stoccato nei depositi del Nord Europa. "Nel mettere il dito nella piaga su un grave errore nelle previsioni comunitarie - si legge in una nota dell'esponente della Lega - da cui è conseguito lo stoccaggio in misteriosi depositi del Nord-Europa di un`enorme quantità di latte in polvere, circa 380.000 tonnellate di prima qualità" Borghezio ha chiesto se "La Commissione intenda esaminare la possibilità di un accordo con gli Stati africani maggiormente in difficoltà dal punto di vista alimentare, per fornire gratuitamente in parte o in toto questo quantitativo di latte in polvere, realizzando in maniera diretta, senza intermediari, un aiuto vero e concreto alle popolazioni africane, come più volte promesso".

"In tal modo - ha concluso Borghezio - si metterebbero anche a tacere le più che giustificate preoccupazioni dei produttori europei, i quali temono giustamente 'il rischio che la commercializzazione, totale o parziale, di questo enorme quantitativo di latte in polvere - si legge nella sua interrogazione - specie se realizzata in Europa, possa destabilizzare il mercato aggravando ulteriormente la loro situazione, già molto critica'".