Governo, Parrini: perplesso da parole Franceschini su M5s

Roma, 11 apr. - La posizione di Dario Franceschini su M5s lascia "perplesso" Dario Parrini, senatore Pd vicino a Matteo Renzi. Su Facebook, Parrini spiega di "aver accolto queste parole con perplessità" e aggiunge: "Penso che dobbiamo essere chiari. Tanto quanto lo sono i numeri parlamentari. Per togliere al nostro dibattito ogni opacità, chi sostiene la rispettabile posizione che va impedito un governo M5s-Lega dovrebbe dirci quale maggioranza parlamentare reputa utile a questo scopo. Cioè per quale o quali delle due opzioni che lo riguardano direttamente (alleanza con M5s o con il centrodestra, ndr) il Pd dovrebbe battersi. Sennò facciamo una discussione con troppi non detti".

Parrini non vede "alcuna differenza sostanziale tra entrare al governo con qualcuno (M5s o centrodestra) indicando noi una parte dei ministri, e garantire la non sfiducia o la fiducia a un governo privo di ministri da noi indicati. Le questioni di fondo non si eludono coi tatticismi".

Secondo il senatore Pd "al momento, nelle attuali condizioni, il Pd non può far parte di alcuna maggioranza di governo, in nessuna delle forme consentite dalla tecnica parlamentare. Vorrei che chi oggi propone di non entrare in maggioranze di governo non venisse etichettato come uno che propone una politica di nullafacenza, di Aventino, di immobilismo. Sappiamo tutti che non è così".

Conclude Parrini: "Io non ritengo il M5S fondamentalmente diverso dalla Lega. Tra queste due forze registro più similitudini che diversità. Il M5s non è un nuovo modo di essere della sinistra. È la negazione dei principali valori della sinistra. Valori che, mi è stato insegnato tanti anni fa, vengono prima di ogni altro tema, quando si parla di rapporti tra forze politiche".