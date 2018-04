Elkann: Fca società che vale di più, merito di Marchionne

Torino, 11 apr. - Fca è la società del Gruppo Agnelli che ha registrato la migliore performance, un risultato raggunto grazie all'amministratore delegato Sergio Marchionne. Ne è convinto il presidente di Exor e Fca, John Elkann, che nella lettera agli azionisti ha scritto: "Fca è la nostra società che vale di più, ed è anche quella che ha fatto registrare la performance migliore" nel 2017, hanno in cui la casa automobilistica "ha immatricolato 4,7 milioni di automobili, generando ricavi per circa 111 miliardi di euro".

"Questo dato è in linea con i ricavi del 2016, ma nel 2017 gli utili netti di Fca sono aumentati del 50%, arrivando a 3,8 miliardi di euro, e il suo debito industriale si è ridotto da 4,6 a 2,4 miliardi di euro" ha rimarcato Elkann, lodando la strategia di Marchionne.

"Il merito di questa fortissima performance appartiene a tutta FCA e in particolare alla guida di Sergio. Sergio ha la capacità, che io ammiro molto, di guardare in faccia alla realtà e di essere determinante nel mettere in atto le decisioni che riflettono questa realtà. È questa la forza che gli ha permesso di guidare FCA attraverso una serie di decisioni che ad altri saranno sembrate tutt'altro che scontate" si legge nella letteea agli azionisti.

"Questo miglioramento in termini di redditività e di generazione di cassa - ha illustrato Elkann - è il risultato della decisione di uscire dal mercato delle automobili mass market, per privilegiare i pickup e i Suv nel Nord America, e di investire in Maserati, uno dei nostri marchi premium. Maserati ha aumentato le vendite di circa il 20% e la redditività del 65%: ciò dimostra l'impatto che hanno i volumi in un business ad alta intensità di capitale, e la possibilità di determinare i prezzi in un mercato automobilistico premium" ha concluso Elkann.