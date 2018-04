Inps e Anter, impegno comune per promozione e tutela ambientale -2

Roma, 11 apr. - Grazie a questa collaborazione saranno inoltre coinvolte in anteprima le 20 scuole di Roma che hanno partecipato al programma educativo sviluppato dall'associazione "Il sole in classe". Dal 7 all'11 maggio i ragazzi potranno conoscere, attraverso un percorso didattico che li porterà dalle profonde trasformazioni della rivoluzione industriale alla voglia di riscoprire le bellezze naturali, 20 opere inedite di proprietà dell'Inps. "L'Energia dell'arte", com'è stata chiamata l'esposizione temporanea ospitata da Palazzo Wedekind, è concepita come un complemento alla formazione già ricevuta dalle scuole primarie e secondarie di primo grado, nell'ambito di "Il sole in classe", un programma gratuito al quale hanno partecipato 46mila alunni lo scorso anno in tutta Italia.

Durante la presentazione è stata inoltre presentata un'altra iniziativa itinerante promossa da Anter, con il patrocinio dell'Inps ("SalviAmo il Respiro della Terra - Ricerca e Tour"). Nel corso della tappa capitolina, che avrà luogo il 10 maggio, verranno illustrate le buone pratiche che permettono di migliorare la qualità dell'aria dentro e fuori casa e sarà, altresì, presentata una ricerca nazionale finalizzata al monitoraggio delle polveri sottili e all'individuazione della loro origine.

Antonio Rainone, presidente di Anter, ha sottolineato che "aver stretto una collaborazione così prestigiosa con l'Inps rappresenta il riconoscimento più bello che ci sia per il lavoro svolto. I nostri 72 ambasciatori volontari hanno raggiunto oltre 1.500 istituti scolastici e sensibilizzato 120mila alunni dal 2014. Siamo felici che un istituto importante come quello presieduto dal professor Tito Boeri abbia voluto affiancarsi ad Anter, con l'obiettivo di dare vita a nuove azioni che premino l'impegno di ciascuno di noi, per il bene di tutti. La nostra associazione persegue obiettivi ambiziosi e ha sempre avuto a cuore le generazioni future: quest'anno, per esempio, con 'SalviAmo il respiro della terra, tour e ricerca', avvieremo una ricerca quasi inedita, ma di primissima importanza in Italia, con i massimi esperti universitari per cercare di capire meglio cosa respirano i nostri figli, in tutto l'arco della giornata".