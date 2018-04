Inps e Anter, impegno comune per promozione e tutela ambientale

Roma, 11 apr. - Associazioni, pubblica amministarzione e aziende sono sempre più attente all'ambiente e lo dimostrano ogni giorno attraverso la promozione e l'adozione di pratiche ecosostenibili. In occasione del suo 120esimo anniversario, l'Inps insieme con Anter (associazione nazionale a tutela delle energie rinnovabili) ha presentato "GreenInps", la partnership che si declina in importantissime iniziative, singole e congiunte, a sostegno della tutela ambientale.

I valori e le attività di Anter per tutelare l'ambiente e promuovere l'adozione di comportamenti ecosostenibili sono stati favorevolmente accolti dall'Inps, da oggi impegnata in una transizione energetica. Infatti, l'istituto di previdenza incrementa i processi di dematerializzazione e il monitoraggio dei consumi di carta e inchiostro in tempo reale. Inoltre, il parco delle autovetture di servizio è stato notevolmente ridotto e tutti i veicoli a trazione tradizionale sono o stanno per essere sostituiti da nuove vetture elettriche o full hybrid (con motore termico ed elettrico integrati). Le misure adottate hanno infatti permesso all'istituto di risparmiare 65mila euro, cifra che corrisponde a una riduzione dei consumi del 10%.

"Normalmente - ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri - le politiche volte a tutelare il miglioramento ambientale hanno dei costi, mentre le politiche per contenere i costi possono avere un impatto ambientale. Il grande merito di questo accordo è aver concepito misure con il pregio di far muovere questi due aspetti nella stessa direzione".

