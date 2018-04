Elkann: Marchionne rimarrà presidente di Cnhi, in arrivo nuovo Ad

Torino, 11 apr. - In Cnhi arriverà un nuovo amministratore delegato, mentre Sergio Marchionne rimarrà presidente. Lo ha assicurato il presidente di Exor, John Elkann, nella sua lettera agli azionisti.

"Il Consiglio di Cnhi sceglierà un nuovo Ad in sostituzione di Rich Tobin, che ha gestito efficacemente la società in una fase di recessione del mercato agricolo. Sergio sta guidando questo processo di successione, in qualità di Presidente della società, ruolo che si è impegnato a mantenere, scorgendo in questa transizione un'opportunità: rafforzare la guida della società affinché possa raggiungere i livelli di eccellenza a cui è abituato con Fca e Ferrari".