Exor,Elkann: 2017 miglior anno, radoppiata capitalizzazione Fca

Torino, 11 apr. - "Il 2017 è stato il nostro miglior anno, escluso il 2009, quando Exor è stata costituita". Così il presidente di Exor, John Elkann, nella lettera agli azionisti.

"Il valore netto degli attivi per azione di Exor espresso in dollari (o NAV per azione) è cresciuto del 56,9%, battendo di 36,8 punti percentuali il nostro indice di riferimento, l'MSCI World in dollari" ha spiegato il presidente di Exor.

"Il contributo singolo più grande a questo risultato è stato determinato da Fca, che nel 2017 ha quasi raddoppiato la sua capitalizzazione, da circa 14 a circa 28 miliardi di dollari" ha evidenziato Elkann.