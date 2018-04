Terremoti, Confindustria: quasi 7 mln da fondo imprese e sindacati

Roma, 11 apr. - La raccolta di fondi che Confindustria, Cgil, Cisl e Uil hanno promosso, per il sostegno delle popolazioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, permetterà di finanziare 91 progetti di utilità sociale.

Con i contributi donati dai lavoratori e dalle imprese "che ammontano a 6.797.424,90 euro saranno, infatti, finanziati due differenti tipologie di interventi: una rivolta ai progetti di utilità sociale in senso stretto (QIP), l`altra ad iniziative finalizzate a valorizzare il lavoro ed il tessuto imprenditoriale del territorio (IMP)".

Il 20 aprile 2018 a Rieti "saranno sottoscritte le convenzioni con i referenti dei progetti selezionati e, quindi, avrà inizio la fase operativa dell`iniziativa. Ad esito dell`Avviso di finanziamento lanciato a dicembre 2017 sono state presentate ben 354 iniziative progettuali di cui 91 sono state ritenute idonee a finanziamento".

I progetti di utilità sociale finanziati "attraverso le donazioni raccolte consentiranno l`acquisto di 19 minibus e 4 ambulanze, la realizzazione di 6 mense scolastiche, l`acquisto di arredi per scuole, attività sportive e altri servizi diretti alle popolazioni. Per quanto riguarda la parte dell`Avviso rivolta al lavoro e alle attività economiche, saranno finanziati progetti che dovrebbero consentire, orientativamente, la creazione di circa 180 nuovi posti di lavoro ed il consolidamento di almeno altri 600".

Confindustria, Cgil, Cisl e Uil tengono a precisare che, "come per analoghe precedenti iniziative, è stato creato un sito dedicato www.comitatosismacentroitalia.org, sul quale è possibile visionare, per la massima trasparenza e tracciabilità dei finanziamenti, tutti gli step relativi alla realizzazione dell`iniziativa di solidarietà".