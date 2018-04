Siria, Ankara esorta Mosca e Washington di interrompere "la rissa"

Roma, 11 apr. - La Turchia, protagonista del conflitto siriano, ha invitato oggi la Russia e gli Stati Uniti a fermare la loro "rissa" con riferimento al botta e risposta in vista dei possibili attacchi annunciati da Washington contro il regime siriano a seguito di un presunto attacco chimico nella Ghouta Orientale, enclave ribelle alle porte della capitale siriana Damasco.

"Uno dice 'ho i missili migliori', l'altro dice 'No, ho io i missili migliori' (...) 'Dai, pulcino, lanciali'. Un combattimento di strada, combattono come bulli e chi paga il prezzo? (...) i civili", ha detto il primo ministro turco Binali Yildirim in un discorso a Istanbul.