Anzaldi (Pd): proposta Di Maio su Cdp è controproducente

Roma, 11 apr. - "Mentre Luigi Di Maio lancia una proposta che il sito del 'Fatto quotidiano' definisce 'controproducente', come la trasformazione di Cdp in una banca pubblica, il lavoro dei governi del centrosinistra sta permettendo di arrivare verso la soluzione di una crisi lunga e complessa come quella di Alcoa. E' di oggi, infatti, il via libera dei dipendenti all'ingresso nell'azionariato con il 5%, uno dei tasselli annunciati dal ministro Calenda per arrivare ad una conclusione positiva della vicenda: si tratta del primo caso in Italia che vede i lavoratori partecipare all'azionariato di un'azienda internazionale. Questi sono fatti". Lo scrive su facebook il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi.

"Le chiacchiere di Di Maio, improvvisamente riscopertosi economista - prosegue Anzaldi - secondo il quotidiano diretto da Marco Travaglio potrebbero invece avere come effetto quello di costringere Cdp a 'investire sul territorio meno di quanto non faccia oggi (33,7 miliardi solo nel 2017)'. E ancora, nel caso Cdp invece di trasformarsi direttamente in banca ne controllasse una: 'Anche il solo controllo di una banca rischierebbe di compromettere l'attuale operatività di Cdp che sarebbe obbligata a deconsolidare e a vendere tutte le partecipazioni industriali attualmente sotto il suo cappello'. Stando a quanto scrive il 'Fatto', sembra proprio che Di Maio non sappia di cosa parli, quando intende trasformare Cdp in una sorta di Monte dei Paschi".