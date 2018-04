Immobili, migliorano aspettative nel III quadrimestre 2017

Roma, 11 apr. - Nel III quadrimestre del 2017 sono ancora migliorate le aspettative degli operatori immobiliari che sulla ripresa economica si sono dichiarati ancora più ottimisti rispetto al passato: lo rileva l'indagine "Sentiment del mercato immobiliare", la ricerca nata da un'idea di Valter Mainetti, amministratore delegato di Sorgente Group, e condotta da Claudio Cacciamani, docente dell'Università di Parma.

Lo conferma l'indice Fiups, che sintetizza numericamente la ricerca: è cresciuto, sebbene timidamente, da 19,32 a 19,59. L'indagine, elaborata su base quadrimestrale dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Parma in collaborazione con Sorgente Group e Federimmobiliare, si basa su interviste rivolte a circa duecento operatori del mercato, appartenenti ai settori del trading, development, property, facility, progettazione, valutazione, consulenza e finanza immobiliari.

Ben il 65 per cento del campione intervistato, infatti, sostiene che l'economia negli ultimi dodici mesi è migliorata, oltre il 54 per cento ritiene che tale aumento si estenda anche al settore immobiliare. Anche le previsioni da qui a un anno riscontrano tendenze positive, in crescita rispetto al quadrimestre scorso. Quanto alle attese sulla propria attività professionale, più del 56 per cento è convinto di uno scenario di crescita a breve, con la concreta intenzione di effettuare nuovi investimenti, aumentare la visibilità sul mercato, sviluppare nuove linee di business. (Segue)

Red