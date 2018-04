Alitalia, Fassina: Calenda si fermi, commissari riferiscano

Roma, 11 apr. - "Il ministro Calenda ricordi che è ancora in carica per il disbrigo degli affari correnti. Non ha alcuna legittimazione politica per dare mandato ai commissari di proseguire l'iter di vendita di Alitalia. Dal loro versante, i tre commissari sono certamente consapevoli che non possono considerare il mandato di policy ricevuto dal governo Gentiloni come immutabile. Pertanto, oltre al decreto di proroga di tutte le scadenze in attesa del governo post voto, è necessario che i commissari vengano al più presto in Commissione Speciale a riferire sulle condizioni di Alitalia e sulle offerte ricevute. Alitalia non va svenduta. Va previsto l'ingresso dello Stato per garantire un piano e un partner industriale adeguati agli interessi dell'Italia. M5S e centro-destra stanno a guardare?". Lo afferma Stefano Fassina di Liberi e Uguali.