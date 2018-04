Furlan: no crescita paese se non si ridà dignità alla scuola -2

Roma, 11 apr. - La Furlan ha parlato anche dei tanti atti violenza nei confronti dei docenti nella scuola e del fenomeno del bullismo. "Occorre un' alleanza forte e responsabile tra il mondo della scuola, l`università, i sindacati, le imprese, le tante associazioni di volontariato e di frontiera presenti nel territorio. La sfida educativa è più che mai fondamentale non solo per lo sviluppo economico ma anche per la crescita civile e sociale. Bisogna puntare a ridurre l`abbandono scolastico e favorire attraverso una formazione mirata ed una vera alternanza scuola-lavoro, l`inclusione sociale dei giovani, evitando che siano adescati dalla criminalità. Bisogna creare una collegamento con le comunità che vivono e conoscono i problemi del territorio, riflettere su quale ruolo può svolgere la scuola per recuperare le tante disfunzioni che incidono negativamente sulla vita delle persone. Per questo bisogna aprirsi al confronto nelle periferie, nei quartieri, nelle città grandi e piccole, stringere alleanze per creare le condizioni di una comunità educante in cui scuola, università e ricerca diventino sempre più centrali per una rinascita del paese. Noi abbiamo questa missione".

La Furlan ha ringraziato le migliaia di delegati che hanno deciso di rappresentare la Cisl nelle elezioni per il rinnovo delle Rsu della scuola, università e della ricerca previste la prossima settimana. "In un momento in cui la discussione nel paese è spesso virtuale, noi rafforziamo un modello di partecipazione vera e concreta attraverso un contatto diretto con i lavoratori, ascoltando ed interpretando i loro bisogni".