Furlan: no crescita paese se non si ridà dignità alla scuola

Roma, 11 apr. - "Non c'è crescita del paese se non si ridà dignità alla scuola, all`università ed agli enti della ricerca". Lo ha detto a Napoli la segreteria generale della Cisl, Annamaria Furlan, chiudendo una iniziativa della Cisl in vista del rinnovo delle Rsu in tutti i comparti pubblici, prevista la prossima settimana in tutta Italia.

"Grazie alla scuola ed alla formazione noi possiamo davvero offrire una possibilità di crescita ai giovani ed al paese. E' inaccettabile che dopo anni di sacrifici tanti giovani laureati, soprattutto del mezzogiorno, siano costretti a portare fuori dal nostro paese le loro conoscenze. Comprendiamo tutto il disagio di tante famiglie italiane. Oggi occuparsi di scuola significa creare le condizioni per offrire ai nostri giovani un futuro dignitoso nel nostro paese. In questi anni abbiano vissuto una messa all`angolo della scuola e delle persone che ci lavorano. Noi dobbiamo recuperare il senso delle persone e della dignità del lavoro". (segue)