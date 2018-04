Palestinese colpito da cecchino israeliano: "Non ero una minaccia"

Roma, 11 apr. - Un uomo che sostiene di essere il palestinese che appare in un video mentre viene colpito da un proiettile sparato da un cecchino dell'esercito di Israele alla frontiera con la Striscia di Gaza, ha detto oggi che non ha rappresentato alcuna minaccia per i soldati al momento in cui venne colpito.

Tamer Abu Daqqa, questo è il nome del 28enne palestinese colpito ad una gamba, ha dichiarato di essersi riconosciuto nel video, soprattutto per la giacca rossa che indossava. Immagini di quel giorno lo mostrano all'ospedale dopo essere stato colpito a una gamba, che è ancora intonacata.

Abu Daqqa ha ammesso di aver lanciato pietre ai soldati israeliani durante il giorno ma ha negato di essere armato o di rappresentare una minaccia al momento dello sparo. "Quando mi hanno sparato, non stavo lanciando pietre, stavo urlando ad amici vicino alla recinzione per lasciare il posto e tornare a casa", ha detto alla France Presse nella sua casa a a Khan Younis, nella parte meridionale della Striscia di Gaza.