Roma, 11 apr. - La Fiom "respinge la proposta occupazionale di Arcelor Mittal che appare confusa in merito a salario e tema della discontinuità del rapporto di lavoro". In un tweet il sindacato esprime l'auspicio che dall'incontro del 13 aprile "arrivino sostanziali modifiche". Altrimenti "la trattativa Ilva per la Fiom non può proseguire".