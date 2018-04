Lumia: Pd apra al confronto con M5s per governo

Roma, 11 apr. - "È ormai necessario che il Pd tutto superi la logica dell'Aventino. Al Paese serve una forza politica che aiuti a far capire quali programmi concreti sono al servizio della società per superare problemi seri e drammatici". Lo dice Giuseppe Lumia, esponente del Partito democratico.

"L'area Emiliano - aggiunge - è impegnata a far crescere, giorno dopo giorno, il consenso interno ed esterno per far recuperare al Pd una funzione attiva, lanciando una sfida al M5S attraverso un confronto serrato e rigoroso, a cominciare dalle rispettive proposte sui temi della lotta alla povertà, sul Mezzogiorno e sul futuro dell'Europa. Solo dopo si potrà stabilire se l'opposizione o altre possibili soluzioni sono più confacenti al mandato ricevuto dagli elettori e all'esercizio instancabile del bene comune".