Parigi: magistrati e avvocati in piazza contro riforma giustizia

Parigi, 11 apr. - Dopo i ferrovieri e gli studenti anche i lavoratori del settore giudiziario scendono in piazza in Francia contro le riforme del presidente Emmanuel Macron. Magistrati, cancellieri e soprattutto avvocati manifestano oggi a Parigi contro il piano di riforma della giustizia firmato dal capo dell'Eliseo che sarà presentato in consiglio dei ministri il 18 aprile.

La manifestazione è stata indetta dai principali sindacati della categoria. Avvocati giunti da tutto il Paese si sono uniti al corteo parigino. "Rifiutiamo questo progetto il cui vero obiettivo è di mantenere la magistratura nell'attuale stato di miseria budgettaria sacrificando in toto la qualità in nome della produttività", hanno scritto in un comunicato i sindacati, fra cui l'Unione sindacale dei magistrati (Usm) e il Sindacato della magistratura (Sm).

Alla sua prima vera prova di forza ad un anno dalla elezione all'Eliseo, Macron domani rilascerà una intervista alle 13 su TF1. Fra le misure del piano contestate, la digitalizzazione delle cause civili al di sotto dei 4.000 euro.