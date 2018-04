Sudcorea, uccide il cane del vicino e glielo serve a tavola

Seoul, 11 apr. - Can che abbaia fa buon brodo: questo almeno il parere di un 62enne sudcoreano che, irritato dal costante abbaiare del Corgi del vicino ha pensato di tramortirlo con una pietra, strangolarlo e, non contento, di cucinarlo e servirlo in tavola agli ignari padroni in occasione di un pranzo di vicinato.

Come ha riferito la polizia di Pyeongtaek, l'uomo ha confessato il suo crimine dopo che un altro vicino aveva avvertito il padrone del cane di quanto accaduto. La carne di cane fa tradizionalmente parte della cucina sudcoreana, ma negli ultimi anni il consumo è drasticamente calato di pari passo con il diffondersi della concezione del cane come animale da compagnia, specie fra i giovani.