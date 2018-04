Siria, minacce americane sono una "sconsiderata escalation"

Damasco, 11 apr. - La Siria considera le minacce del presidente americano Donald TRump di procedere ad attacchi missilistici in risposta al presunto attacco chimico del regime come una "escalation sconsiderata", scrive l'agenzia stampa siriana Sana.

"Non siamo sorpresi da una simile sconsiderata escalation da parte di un regime come quello degli Stati Uniti che ha foraggiato e continua a foraggiare il terrorismo in Siria", ha scritto Sanan che cita una fonte del ministero degli Interni. (fonte afp)