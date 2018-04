Alitalia, slittano termini cessione per esaminare offerte -2

Roma, 11 apr. - "I commissari straordinari Alitalia - si legge in una nota diffusa dal Mise - hanno incontrato oggi il ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda per fare il punto sulle manifestazioni di interesse formalizzate nella giornata di ieri. Sono state ricevute tre offerte che fanno stato di un interesse reale per la compagnia che viene confermato e rafforzato. Una delle tre offerte, in particolare, contiene dei passi avanti concreti in termini di rotte e di personale".

"Il ministro ha dato quindi mandato ai commissari - prosegue - di proseguire ed approfondire il negoziato con tutti gli offerenti. Per consentire tali approfondimenti verrà emanato la prossima settimana un decreto per posticipare il termine di conclusione della procedura ed il termine per il rimborso del prestito ponte fornito dallo Stato ad Alitalia. Il governo aggiornerà tutte le forze politiche per verificare le rispettive posizioni circa i termini dell`approfondimento del negoziato".