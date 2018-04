Francia, aiutò migranti a confine Italia: 73enne rischia 5 ann

Roma, 11 apr. - Una pensionata francese di 73 anni, Martine Landry, membro di Amnesty International, deve presentarsi oggi davanti al tribunale di Nizza per rispondere dell'accusa di "reato di solidarietà": in sostanza la donna avrebbe aiutato due minori stranieri ad entrare in Francia. Martine Landry rischia fino a 30mila euro di multa e 5 anni di carcere.

I fatti risalgono al 28 luglio 2017, quando la donna avrebbe "facilitato l'ingresso di due minori stranieri in situazione irregolare" in Francia". I due ragazzini di 15 anni sono di origine guineiana. L'imputata contesta qeusta versione e sostiene di aver aiutato i minori solo dopo che avevano oltrepassato la frontiera tra Italia e Francia.

Il processo di Martine Landry "deve diventare l'occasione per il governo francese di modificare la sua legislazione che permette, come questa situazione dimostra, di criminalizzare l'aiuto dato dai cittadini per proteggere i diritti dei migranti e dei rifugiati", afferma Amnesty International.