Fdi incontra Confagricoltura: portiamo istanze in Parlamento

Roma, 11 apr. - Questa mattina una delegazione di Fratelli d`Italia formata dai parlamentari Caretta, Ciaburro, De Carlo, Deidda, Lucaselli, Gemmato e De Bertoldi, ha incontrato il presidente Massimiliano Giansanti e la dirigenza di Confagricoltura nazionale.

"Abbiamo chiesto e voluto fortemente questo appuntamento per conoscere le esigenze della categoria e metterci a disposizione per portare in Parlamento delle misure utili a supportare i reali bisogni degli agricoltori e degli allevatori - dichiarano i parlamentari di Fdi in una nota congiunta -. Tra le questioni emerse, le più urgenti sono certamente la riforma strutturale del mondo agricolo - l`ultima risale agli anni 70 - la fiscalità e i costi sul lavoro non equiparati al resto d`Europa".