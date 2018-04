Governo, Toninelli (M5s): anche Lega sa che deve passare da M5S

Roma, 11 apr. - "Domani porteremo di nuovo al Quirinale la proposta di un contratto di governo che metta al centro l'interesse dei cittadini. Di certo non può esistere un governo senza il MoVimento 5 Stelle, che è stato votato dal 33% degli italiani, e questo anche Salvini lo sa benissimo". Così Danilo Toninelli, capogruppo M5s al Senato, in un'intervista rilasciata al Tg3.

Alla domanda se domani al Capo dello Stato il MoVimento chiederà ulteriore tempo Toninelli risponde: "Io penso che il tempo in questo momento serva agli altri. Vogliamo scrivere un contratto di governo che davvero migliori la qualità della vita degli italiani e per farlo bisogna guardare al futuro, non al passato con persone che hanno governato già per 20 anni come Berlusconi e che la qualità della vita non l'hanno migliorata".