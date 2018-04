Banca Popolare Lazio, assemblea soci approva il Bilancio 2017

Roma, 11 apr. - L`Assemblea dei Soci della Banca Popolare del Lazio ha approvato a larghissima maggioranza, nella seduta di domenica 8 aprile, il Bilancio relativo all`esercizio 2017. Successivamente è stata riconfermata, anche qui con un plebiscito, l`intera governance aziendale, con l`elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dei Probiviri. Nella prima seduta del nuovo CdA sono stati conferiti anche gli incarichi singoli, con la riconferma di Edmondo Maria Capecelatro a Presidente e Massimo Lucidi Amministratore Delegato, che saranno coadiuvati da Sabrina Morelli in qualità di Vice Presidente.

Si conclude così, evidenzia una nota, un passaggio molto delicato per l`istituto di credito veliterno, che dimostra di aver attraversato e superato al meglio, senza scossoni e anzi con risultati positivi, una fase molto delicata per fattori esterni ed interni. La difficile congiuntura economica non ha contribuito ad ottenere i risultati ai quali invece la BPLazio poteva ambire, ma anche la perdita di una figura carismatica e di riferimento come il presidente storico dell`istituto, prof. Renato Mastrostefano, poteva causare delle difficoltà.

L`Assemblea dei Soci ha riconfermato quasi totalmente il CdA, lasciano la carica per motivi anagrafici i consiglieri Augusto Marzullo e Giulio Pizzuti, sostituiti da Michele Patané e Fabio Miraglia. Questi dunque i 9 membri del nuovo Consiglio di Amministrazione di Banca Popolare del Lazio: Paolo Bologna, Edmondo M. Capecelatro, Italo Ciarla, Franco Federici, Massimo Lucidi, Fabio Miraglia, Sabrina Morelli, Giancarlo Natalizia e Michele Patanè.

L`approvazione del Bilancio è stata infatti quasi un plebiscito, l`elezione dei nuovi vertici - a fronte dell`evidente insussistenza di alcune polemiche fatte circolare nelle settimane scorse, che tuttavia non hanno portato ad altre candidature - poteva in realtà avvenire anche per acclamazione da parte della sala. Il presidente del CdA, e presidente dell`Assemblea, Edmondo Capecelatro, è però intervenuto chiedendo anche in questo caso una votazione palese, affinché fosse definitivamente cancellata qualsiasi ombra o scollatura tra soci e governance. La risposta dei soci è stata plebiscitaria, palesando l`importanza anche politica di questa conferma, che ora spinge il nuovo Consiglio di Amministrazione verso un cammino ancora più incisivo di crescita della Banca Popolare del Lazio, avendo ricevuto un mandato pieno dai suoi principali sostenitori.

Questi in sintesi i dati del bilancio 2017 approvato dall'assemblea dei soci: Utile netto a € 9,268 milioni (-0,08% rispetto al 2016), Risultato della Gestione Finanziaria in lieve crescita a € 74,4 milioni (+0,7%). La Banca continua ad evidenziare elevati tassi di copertura del rischio di credito, il coverage ratio del totale dei crediti non performing risulta pari al 48,7%. Per quanto riguarda le principali componenti patrimoniali, la raccolta diretta da clientela raggiunge l`ammontare di € 1.821 milioni (+3,1%); la raccolta indiretta alla fine dell`esercizio è di € 746,5 milioni (-1,7%); gli impieghi a clientela ammontano a € 1.461 milioni (+ 3,7 %); il portafoglio titoli complessivo peri a € 632 milioni (+ 4,8 %).

Il Patrimonio netto di bilancio ammonta a € 276 milioni mentre il CET 1 capital ratio si attesta al 17,6% e il Total capital ratio al 17,7%, evidenziando l`elevato livello di solidità della Banca. La ripartizione dell`utile approvata prevede un dividendo di € 0,80 (lo scorso anno € 0,70), mentre il valore delle azioni, calcolato sulla base delle riserve patrimoniali, si attesta a 37,38 euro con un rendimento complessivo del +3,4%.