Auto,Tenneco rileva Federal Mogul, Fiom: occhio a siti italiani

Torino, 11 apr. - Tenneco, multinazionale americana del settore automotive, ha acquisito la connazionale Federal Mogul, che, riferisce la Fiom, in Italia ha 6 stabilimenti, di cui 3 nel torinese: Cuorgne' (220 dipendenti che realizzano boccole per cuscinetti), Druento (100 addetti che fanno spazzole per tergicristalli) e Chivasso (dove 140 lavoratori producono guarnizioni per motori). L'operazione, da 5 miliardi di dollari, che si completerà entro l'anno riguarda tutti gli stabilimenti della Federal Mogul e consente a Tenneco di fare il suo ingresso in Italia.

"Siamo di fronte a una grande operazione tra aziende che hanno decine di stabilimenti nel mondo con decine di migliaia di dipendenti. Nel tempo che ci separa dal completamento dell'operazione occorre attivare un confronto con le due societa' per capire le intenzioni relative agli stabilimenti italiani, e del nostro territorio in modo particolare, a partire della convocazione del Comitato aziendale europeo (Cae), organismo consultivo e finalizzato al confronto tra le parti" ha messo in guardia Federico Bellono, segretario della Fiom di Torino.