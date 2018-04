Roma, 11 apr. - Il governo ha annunciato che emanerà un decreto per lo slittamento dei termini della cessione dell'Alitalia, fissati ora al 30 aprile, per approfondire le tre offerte ricevute. Lo si legge in una nota diffusa al termine dell'incontro di oggi con i commissari straordinari e in cui si specifica che un'offerta in particolare contiene passi in avanti. (segue)