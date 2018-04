Siria, Mosca: Usa vogliono cancellare prove di inesistente attacco

Mosca, 11 apr. - Mosca suggerisce che un raid missilistico americano contro la Siria potrebbe distruggere qualsiasi prova del presunto attacco chimico a Douma, che secondo la Russia non c'è stato, mentre per gli Usa è il motivo alla base dei piani militari di queste ore. Dunque "l'idea in fin dei conti è di coprire velocemente la provocazione con missili intelligenti in modo che gli esperti internazionali non possano in alcun modo cercare prove?", ha scritto Maria Zakharova, portavoce del ministero russo degli Esteri, su Facebook.

Zakharova chiede se qualcuno ha "avvertito gli esperti dell'Opac che ora missili intelligenti possono distruggere tutte le prove di uso di armi chimiche sul terreno". L'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche ha infatti accettato di inviare un suo team a verificare a Douma la situazione, prima che oggi il presidente Usa Donald Trump avvertisse via Twitter che "i missili stanno arrivando" in Siria.